ترامب يسخر من بايدن مجددا بنشره مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي

نشر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يسخر فيه من الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن.

ويظهر مقطع الفيديو المعدل باستخدام أحد البرامج، ترامب وهو يرسل كرة بيسبول عالية في الهواء ثم تسقط على رأس بايدن ما يسبب تعثره.

وعلق ترامب على المقطع قائلا: "تسديدة جديدة موفقة".

وفي وقت سابق، أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة "مونماوث" أن ثلاثة أرباع الأمريكيين يعتبرون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكبر من أن يشارك في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

ووفقا للاستطلاع فإن منافسه والرئيس السابق دونالد ترامب ليس أفضل منه حظا، وعدد الداعمين له منخفض أيضا.

وبحسب نتائج الاستطلاع فإن 76% من المقترعين يعتقدون أن بايدن أكبر من أن يتولى منصب الرئيس لولاية ثانية، بينما يتشارك 48% الرأي نفسه بشأن ترامب.

المصدر: RT