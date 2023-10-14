 
مباشر
عاجل
المقاومة الفلسطينية تطلق الآن أكبر رشقة صاروخية منذ بدء الحرب ودمار كبير في إسرائيل.. (فيديو)

ترامب يسخر من بايدن مجددا بنشره مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار العالم

ترامب يسخر من بايدن مجددا بنشره مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w8bv

نشر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يسخر فيه من الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن.

ويظهر مقطع الفيديو المعدل باستخدام أحد البرامج، ترامب وهو يرسل كرة بيسبول عالية في الهواء ثم تسقط على رأس بايدن ما يسبب تعثره.

وعلق ترامب على المقطع قائلا: "تسديدة جديدة موفقة".

وفي وقت سابق، أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة "مونماوث" أن ثلاثة أرباع الأمريكيين يعتبرون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكبر من أن يشارك في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

ووفقا للاستطلاع فإن منافسه والرئيس السابق دونالد ترامب ليس أفضل منه حظا، وعدد الداعمين له منخفض أيضا.

وبحسب نتائج الاستطلاع فإن 76% من المقترعين يعتقدون أن بايدن أكبر من أن يتولى منصب الرئيس لولاية ثانية، بينما يتشارك 48% الرأي نفسه بشأن ترامب.

 

 

 

المصدر: RT

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا