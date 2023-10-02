استطلاع: الأمريكيون غير راضين عن ترشح بايدن وترامب

أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة "مونماوث" أن ثلاثة أرباع الأمريكيين يعتبرون أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أكبر من أن يشارك في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

إقرأ المزيد

ووفقا للاستطلاع فإن منافسه والرئيس السابق دونالد ترامب ليس أفضل منه حظا، وعدد الداعمين له منخفض أيضا.

وبحسب نتائج الاستطلاع فإن 76% من المقترعين يعتقدون أن بايدن أكبر من أن يتولى منصب الرئيس لولاية ثانية، بينما يتشارك 48% الرأي نفسه بشأن ترامب.

وأعرب 37% فقط من الناخبين عن حماسهم وتأييدهم لاحتمال فوز ترامب، بينما أبدى 32% من المستطلعين حماسهم للتصويت لصالح بايدن.

علاوة على ذلك، أظهر الاستطلاع أن ترامب يحظى بدعم أعلى بين الجمهوريين مقارنة ببايدن بين الديمقراطيين.

وأشار الاستطلاع إلى أن الناخبين غير متحمسين لاحتمال ترشح كل من بايدن أو ترامب لترؤس أحزابهم على المستويين الديموقراطي والجمهوري، كما انخفض دعم بايدن خلال الشهرين الماضيين"، لافتا إلى أن بايدن لن يحظى بدعم 51% من الناخبين مقابل 48% لترامب.

وأجري الاستطلاع في الفترة ما بين 19 إلى 24 من سبتمبر الماضي على 814 مشاركا.

المصدر: نوفوستي