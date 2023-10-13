الجمهوريون يرشحون أحد حلفاء ترامب لمنصب رئيس مجلس النواب

رشح الحزب الجمهوري الأمريكي النائب جيم جوردان، الذي يعتبر من حلفاء الرئيس السابق دونالد ترامب، لرئاسة مجلس النواب.

ويترأس جوردان لجنة الشؤون القضائية في مجلس النواب، وهو محسوب على التيار اليميني المتطرف ضمن الحزب الجمهوري.

ويعرف جوردان بتأييده للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وخصوصا أثناء مساعيه لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.

كما يلعب جوردان دورا ملموسا في التحقيقات مع الرئيس جو بايدن، التي يجريها مجلس النواب.

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وقال الرئيس السابق لمجلس النواب كيفن ماكارثي: "أعتقد أن جوردان سيؤدي المهام بشكل رائع. وعلينا أن نعيد بالأمور إلى مسارها".

وفي الوقت الراهن جوردان المرشح الوحيد لرئاسة مجلس النواب. وسيتعين عليه الحصول على أغلبية الأصوات أثناء تصويت مجلس النواب على تعيينه، ولكن يشار إلى أنه ليس جميع الجمهوريين يريدن رؤيته رئيسا للمجلس.

ويأتي ذلك على خلفية خلافات عميقة بين الجمهوريين في مجلس النواب، أدت إلى فشل انتخاب المرشح السابق ستيف سكاليز رئيسا جديدا لمجلس النواب يوم الخميس.

ولا يزال منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي شاغرا منذ 10 أيام، بعد عزل كيفن ماكارثي من رئاسة المجلس.

المصدر: وكالات