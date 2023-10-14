نيويورك تايمز: كييف قلقة من احتمال تقليل المساعدات الغربية على خلفية الصراع في الشرق الأوسط

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مقالا مطولا أشارت فيه إلى أن كييف قلقة من احتمال تقليل المساعدات الغربية على خلفية الصراع في الشرق الأوسط.

وكتبت الصحيفة: "كييف قلقة بشأن احتمال تقليل المساعدات الغربية على خلفية الصراع في الشرق الأوسط، والخلافات الداخلية في الولايات المتحدة وأوروبا (حول المساعدات المقدمة لأوكرانيا)".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "في واشنطن، يتسبب تمويل أوكرانيا في الكثير من الجدل، وفي سلوفاكيا، وصل حزب رافض لتقديم المساعدات لأوكرانيا إلى السلطة، بالإضافة إلى أن المرشحين الذين يعدون بالحد من تقديم المساعدات إلى كييف يكتسبون شعبية في بولندا".

وأكدت الصحيفة أن: "زيلينسكي يخشى من أن الحلفاء سيقللون من إمدادات الأسلحة إلى كييف بسبب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، موضحة أن "الشعور العام بأن العالم قد وصل إلى الحد الأقصى في دعم أوكرانيا، قد نشأ في الغرب قبل ذلك بوقت طويل".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن إحجام أعضاء الحزب الجمهوري عن تقديم المزيد من المساعدات لنظام كييف، يشكل تهديدا كبيرا لسير الهجوم الأوكراني المضاد.

وأوضحت الصحيفة أن موقف الجمهوريين الرافض لتقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، يمكن أن يعيق الهجوم الأوكراني المضاد ويؤثر عليه سلبا.

المصدر: RT