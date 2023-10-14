تقطع 500 كلم بالشحنة الواحدة.. سيارة Ora تغزو أسواق العالم

أعلن وكلاء Great Wall في موسكو عن بدء مبيعات سيارة Ora الكهربائية في روسيا وعدة أسواق عالمية أخرى.

وتتميز السيارة بتصميمها الأنيق الذي يذكرنا بعض الشيء بتصاميم سيارات سبعينيات القرن الماضي، لكنه حمل ملامح عصرية ومميزة بنفس الوقت، فضلا عن أن المركبة حصلت على أفضل التقييمات من حيث معايير الأمان.

ومن حيث الأبعاد تأتي السيارة قريبا بعض الشيء من سيارات Soll التي تطرحها كيا أو سيارات Vitara من سوزوكي، إذ جاءت بطول 4 أمتار و23 سنتيمترا، بعرض 182 سم، وارتفاع 160 سم، والمسافة بين محوري عجلاتها 265 سم، أما مسافة الخلوص الأرضي لهيكلها فـ 135 ملم.

وداخليا جهّزت المركبة بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشتين مدمجتين في إطار مستطيل، إحدى الشاشتين أتت لمسية بمقاس 10.25 بوصة.

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وحصلت السيارة على محرك كهربائي بعزم 171 حصانا، ونظام دفع أمامي وبطارية تكفيها لقطع 500 كلم تقريبا بالشحنة الواحدة، ويمكن لهذه المركبة التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 7.6 ثانية، والوصول إلى سرعة 150 كلم/سا.

المصدر: moto1