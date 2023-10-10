كيا تطرح منافسا قويا لسيارات Rio الشهيرة

بدأت كيا بالترويج لسيارات "K3" الجديدة التي ستشكل منافسة قوية لمركبات Rio التي باعت منها ملايين النسخ حول العالم.

وتأتي سيارات "K3" الأخيرة بنسختي سيدان وهاتشباك، إذ جاءت الأخيرة بطول 4 أمتار و29 سنتيمترا، أي أنها أطول من سيارات Rio الهاتشباك الحالية وأطول من سيارات Golf من الفئة الثامنة، أما عرض هذه السيارة فـ 176 سم، وارتفاعها 149 سم، والمسافة بين محوري عجلاتها 267 سم.

وحصلت هذه السيارات على صندوق خلفي بسعة 390 ليترا، وجهّزت بمصابيح مميزة التصميم تعمل بأحدث تقنيات LED، كما زوّدت بعجلات مزودة بأقراص من الكروم أنيقة التصميم.

أما داخليا فجهزتها كيا بأنظمة تكييف ممتازة يمكن التحكم بتوزيع الهواء فيها بشكل منفصل من جهة السائق والراكب الذي يجلس بجواره، وزودتها بأنظمة إضاءة داخلية بـ 64 لونا للإضاءة، وثبتت على واجهة القيادة فيها شاشة لمسية بمقاس 10.25 بوصة متصلة مع لوحة العدادات.

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وحصلت هذه السيارات على نظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام ESP، وأنظمة ABS للفرامل، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وكاميرات للرؤية الخلفية.

وتعمل نسخها بمحركات بنزين بسعة 1.6 ليتر وعزم 123 حصانا، ومحركات بسعة 2.0 ليتر وعزم 152 حصانا، وتقترن هذه المحركات بعلب سرعة أوتوماتيكية ويدوية بـ 6 سرعات.

المصدر: moto1