البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستنظم رحلات جوية لإجلاء رعاياها من إسرائيل

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، يوم الخميس، أن واشنطن ستنظم رحلات جوية اعتبارا من الجمعة لإجلاء رعاياها الذين يرغبون في مغادرة إسرائيل إلى أوروبا.

وقال جون كيربي: "وجه الرئيس فريقه للتأكد من أننا نساعد المواطنين الأمريكيين الذين يريدون مغادرة إسرائيل".

وأضاف كيربي: "ابتداء من الغد، ستستأجر الإدارة الأمريكية رحلات جوية لنقل مواطنيها من إسرائيل إلى مواقع في أوروبا".

هذا وأعلن نائب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون فاينر، أن إدارة الرئيس جو بايدن، تبحث مع إسرائيل فتح ممرات إنسانية وإعلان مناطق آمنة في قطاع غزة لإجلاء المدنيين.

ومع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها السادس، تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية. وتستمر المواجهات في محيط غزة، وتتسع رقعتها لتشمل جنوب لبنان والحدود المصرية.

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المصدر: أ ف ب