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قطاع غزة.. غارات إسرائيلية دموية جديدة على رفع وحي الدرج

لافروف يبحث مع وزير خارجية عمان مسألة وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أخبار العالم العربي

لافروف يبحث مع وزير خارجية عمان مسألة وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين
Legion-Media
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أفادت الخارجية الروسية أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والعماني بدر بن حمد البوسعيدي أكدا خلال محادثة هاتفية ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وفتح ممرات إنسانية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان حول المحادثة الهاتفية التي جرت بين الوزيرين يوم الخميس، ركزت مباحثات الوزيرين على موضوع التسوية في الشرق الأوسط في ضوء التدهور الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وشددا على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة من أجل إيجاد حل مبكر.

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وأضاف البيان: "شدد الوزيران على ضرورة وقف إطلاق النار، وفتح ممرات إنسانية، ما سيجنّب من وقوع إصابات جديدة، ويقدم مساعدة عملية للمدنيين المتضررين والجرحى جراء الأعمال القتالية".

المصدر: ريا نوفوستي

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