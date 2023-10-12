واشنطن وتل أبيب تبحثان فتح ممرات إنسانية في قطاع غزة
AP
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أعلن نائب مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون فاينر أن إدارة الرئيس جو بايدن تبحث مع إسرائيل فتح ممرات إنسانية وإعلان مناطق آمنة في قطاع غزة لإجلاء المدنيين.
وقال فاينر في حديث لقناة "سي إن إن": "الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان الخيارات مثل ممرات إنسانية ومناطق آمنة، أي الخيارات التي ستساعد الناس في مغادرة قطاع غزة".
وشدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ضرورة تجنب سقوط ضحايا بين المدنيين في ظل تصعيد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
المصدر: نوفوستي