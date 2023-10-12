مراسلنا: توقف عدد من المؤسسات الإعلامية في غزة عن العمل نتيجة انقطاع الكهرباء والإنترنت

توقفت اليوم الخميس العديد من المؤسسات الإعلامية عن العمل في غزة بعد نفاد الوقود لمولدات الكهرباء، وانقطاع الإنترنت بشكل شبه كامل عن القطاع.

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وأفاد مراسل RT بتوقف عدد من المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة عن العمل بعد نفاد الوقود لتشغيل الكهرباء فيها وانقطاع الانترنت بشكل شبه كامل عن القطاع، ما يؤثر مع مرور الوقت على توقف غالبية تلك المؤسسات بما فيها الفضائيات العربية والدولية المهددة بنفس المصير وسط تحذيرات.

وبينت هذه المؤسسات، أن توقفها عن العمل "سيسمح للاحتلال بارتكاب مجازره بحق الفلسطينيين دون أن يتم الكشف عنها وفضحها أمام الرأي العام العالمي".

المصدر: RT