مراسلتنا: إسرائيل قصفت كل الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء في غزة

أفادت مراسلة RT بأن الطيران الإسرائيلي قصف أمس الأربعاء كل الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء في قطاع غزة، لقطع التيار بالكامل عن القطاع بعد توقف محطة كهرباء غزة عن العمل.

وذكرت مراسلتنا أن قصف الخلايا الشمسية جاء بحجة أن حركة "حماس" زرعت في الخلايا كاميرات مراقبة عالية الدقة.

وانقطع التيار الكهربائي ظهر أمس عن قطاع غزة بعد توقف محطة توليد الكهرباء عن العمل جراء نفاد الوقود.

ويبلغ متوسط احتياجات قطاع غزة من الكهرباء 550 ميغاواط، بينما كان يتوفر منها حتى يوم الجمعة الماضي نحو 205 ميغاواط.

ولليوم السادس من عملية "طوفان الأقصى"، يواصل الجيش الإسرائيلي قصف البنية التحتية والمنازل في القطاع، مع تصاعد المواجهات بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في محيط غزة.

وفرضت إسرائيل حصارا كاملا على غزة، حيث قطعت إمدادات الطاقة والوقود والمياه والمواد الغذائية، كما تمنع إيصال المساعدات الإنسانية والوقود إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" السبت الماضي.

المصدر: RT