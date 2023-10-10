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البيت الأبيض: إرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل لن يكون مفيدا في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

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البيت الأبيض: إرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل لن يكون مفيدا في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
Globallookpress Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos
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أعلن منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن إرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل لن يكون مفيدا في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال لقناة MSNBC التلفزيونية: "لا توجد خطط لإرسال قوات أمريكية إلى الأرض. لا أعتقد أن ذلك سيكون مفيدا".

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وأضاف كيربي أنه من أجل منع تصعيد النزاع وحماية مصالح الأمن القومي الأمريكي، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بإرسال حاملة الطائرات "جيرالد فورد" إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وتعزيز الوحدات الجوية في المنطقة.

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: نوفوستي

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