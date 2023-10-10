 
مباشر
عاجل
مراسلتنا: أنباء عن حدث أمني عند الجبهة الشمالية مع لبنان

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى روسيا (فيديو)

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى روسيا (فيديو)
Sputnik
مطار "فنوكوفو 2"، موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w768

أفادت وكالة "تاس" بوصول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى موسكو.

إقرأ المزيد
الكرملين: بوتين سيلتقي مع رئيس وزراء العراق في موسكو في 10-11 أكتوبر
الكرملين: بوتين سيلتقي مع رئيس وزراء العراق في موسكو في 10-11 أكتوبر

وأضافت أن طائرة رئيس الوزراء العراقي هبطت في مطار "فنوكوفو 2" بالعاصمة الروسية.  

وجرت مراسم استقبال الوزير في المطار بحضور مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والسفير الروسي لدى العراق إلبروس كوتراشيف.

ومن المتوقع أن تجرى محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، في الكرملين.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا