رئيس الوزراء العراقي يصل إلى روسيا (فيديو)

أفادت وكالة "تاس" بوصول رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى موسكو.

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وأضافت أن طائرة رئيس الوزراء العراقي هبطت في مطار "فنوكوفو 2" بالعاصمة الروسية.

وجرت مراسم استقبال الوزير في المطار بحضور مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف والسفير الروسي لدى العراق إلبروس كوتراشيف.

ومن المتوقع أن تجرى محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، في الكرملين.

المصدر: تاس