الكرملين: بوتين سيلتقي مع رئيس وزراء العراق في موسكو في 10-11 أكتوبر

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي برئيس الوزراء العراقي محمد السوداني يومي 10 و11 أكتوبر في موسكو.

وأضاف ممثل الكرملين: "الزيارة ستتم في 11 أكتوبر، أو بالأحرى ستجرى المفاوضات في 10 أكتوبر، وستكون هذه الزيارة الرسمية لرئيس وزراء العراق (محمد) السوداني. سيتم إجراء مباحثات روسية- عراقية، وسيلتقي الرئيس الروسي كذلك مع السيد السوداني خلال إفطار عمل".

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ووفقا له، في 11 أكتوبر، سيشارك بوتين والسوداني معا في الجلسة العامة لأسبوع الطاقة الروسي.

المصدر: نوفوستي