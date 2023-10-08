أكد موريتز جاتمان، مراسل قناة " فينيكس" الألمانية، أن الولايات المتحدة ستطلب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاستعداد لتقديم تنازلات لإنهاء الصراع في أوكرانيا.

أشار جاتمان إلى أنه ليس من المفيد بالنسبة للولايات المتحدة إطالة أمد الصراع في أوكرانيا حتى الانتخابات الرئاسية في عام 2024، لهذا السبب سيحثون زيلينسكي على تقديم تنازلات لإنهاء الصراع.

وأكد جاتمان أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يرغب في الذهاب إلى صناديق الاقتراع بصراع تبناه مسبقا ولم يتم حله بعد.

كما ذكرت وكالة ريا نوفوستي في وقت سابق، أن واشنطن ستصر في الشتاء القادم أو أوائل عام 2024 على أن يكون زيلينسكي جاهزا للتنازلات.

وكما قال الجنرال االألماني المتقاعد هيلموت جانزر، في مقابلة مع نيوزويك في 6 أكتوبر، إن السباق الانتخابي في الولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى تخفيض واشنطن بشكل كبير المساعدة المقدمة إلى أوكرانيا.

المصدر: RT