أكد ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، أنه لا توجد دولة واحدة في حلف "الناتو" جنودها مستعدون للانخراط في معركة مع القوات الروسية ببسالة.

وتساءل ريتر عما إذا كان العسكريون الألمان مستعدين للتخلي عن كل شيء والذهاب للقتال.

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وأضاف: "هذا جيش ناعم وضعيف. هذا جيش لا يعرف كيف يقاتل ولا يريد القتال. لا يمكنهم القتال. وهل سيذهبون ضد الروس؟ في أوكرانيا؟ أصبح الروس الآن وحوشا تنفث النار بشكل طبيعي وتجلب الموت. إنهم يعرفون حقائق الحرب، دفنوا أصدقاء ماتوا بين أذرعهم. لكنهم ما زالوا هناك ومستعدين للقتال. فهل الألمان مستعدون لذلك؟".

وشدد على أنه لا الألمان ولا الفرنسيون ولا شعوب دول "الناتو" الأخرى مستعدة لذلك.

وصرح الكرملين سابقا أن الغرب يواصل استخدام المواطنين الأوكرانيين كجنود رخيصين ولا يخفي نواياه في "القتال حتى آخر أوكراني".

وأكد الرئيس البولندي، أندريه دودا، لصحفي "واشنطن بوست" الأمريكية مارك ثيسن، أن حياة الجنود الأوكرانيين "أرخص بكثير" من حياة الجنود الأمريكيين والأوروبيين.

المصدر: RT