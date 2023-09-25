5 جنود روس مقابل 12 أوكرانيا.. الدفاع الروسية تنشر فيديو المعركة وتكرم بطلها

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق صد هجوم شنته القوات الأوكرانية المتفوقة عددا على موقع لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل رقم 37 في اتجاه جنوب دونيتسك.

وأظهرت لقطات سجلتها طائرة مسيرة مشاهد لمواجهة بين خمسة جنود روس، أصيب اثنان منهم خلال هذه المعركة، و12 مهاجما أوكرانيا.

وذكرت الدفاع الروسية أن قائد الوحدة "بولشوي" قاد مرؤوسيه بمهارة، تحمل تبعات المعركة، وكان على مرأى ومسمع من العدو وأطلق نيرانا مستمرة على المهاجمين، فيما عمل مقاتلان آخران ضد المهاجمين الأوكرانيين من أجنحة المخابئ حتى أجبروا العدو على التقهقر.

وأضافت الوزارة أنه تقديرا للشجاعة والبطولة التي ظهرت في صد هجوم أوكراني على موقع لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل رقم 37 بالقرب من قرية أوروجاينويه في اتجاه جنوب دونيتسك، تم منح نائب قائد الفصيلة إيفان كالاشنيكوف الملقب بـ (بولشوي) لقب (بطل روسيا).

المصدر: وزارة الدفاع الروسية