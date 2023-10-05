بيسكوف: الغرب يستخدم الأوكرانيين كجنود في غاية الرخص

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، للصحفيين، إن الغرب يواصل استخدام المواطنين الأوكرانيين كجنود رخيصين ولا يخفي نواياه في "القتال حتى آخر أوكراني".

في وقت سابق، ووفقا لوسائل الإعلام، أعلنت وزيرة الدفاع الهولندية كايسي أولونغرين، أن الدعم الغربي لنظام كييف هو "وسيلة رخيصة" يستخدمها الناتو لمحاربة روسيا.

وقالت في كلمة بمنتدى وارسو للأمن الذي جرى في يومي 3-4 أكتوبر الجاري: "من مصلحتنا إلى حد كبير أن ندعم أوكرانيا. لأنهم هم من يخوضون هذه الحرب، وليس نحن. دعم أوكرانيا هو وسيلة رخيصة للغاية لضمان كبح روسيا ومنع هذا النظام من تشكيل تهديد لحلفاء (الناتو). لذلك، فمن المهم أن نستمر في دعم أوكرانيا".

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وتابع بيسكوف القول: "هذه تصريح نموذجي إلى حد كبير. بشكل عام، لا يزال الغرب يستخدم أبناء أوكرانيا كجنود رخيصين، ولا أحد يخفي في الواقع نية مواصلة القتال حتى آخر أوكراني. في الواقع، عاجلا أم آجلا، سيبدأ الأوكرانيون أنفسهم في سماع هذه الكلمات، وسيشعرون بأنفسهم بذلك، وسيتوقفون عن الإعجاب بها".

المصدر: تاس