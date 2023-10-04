واشنطن: مستعدون لإرسال قوات إضافية إلى منطقة الخليج في حال التصعيد مع إيران

أعلن قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش أن واشنطن مستعدة لإرسال قوات إضافية إلى منطقة الخليج في حال أي تصعيد مع إيران.

وقال غرينكيفيتش خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين والمراقبين المختصين بالمواضيع العسكرية، يوم الأربعاء: "أود القول إن حضورنا الجوي المعزز، وربما ما هو أهم منه، حضور موسع للسفن الحربية، بما في ذلك قوة الإنزال المستعدة للقتال... ردع أي أعمال لإيران ضد الملاحة البحرية".

وتابع: "وبرأيي يعتبر هذا الردع مؤقتا. وأنا لا أعرف ما سيكون رد فعلهم (الإيرانيين) إذا رصدوا تغيرا في تمركز القوات والوسائل" الأمريكية في المنطقة.

إقرأ المزيد

وأضاف: "لكننا نسعى لإرسال إشارة واضحة مفادها أننا قمنا بتعزيز قواتنا ردا على تهديد محدد، ما يظهر أهمية المنطقة بالنسبة للولايات المتحدة".

وأكد أنه "إذا اعتبرت إيران بعد سحب تعزيزاتنا، أن لديها فرصة جيدة، فإن الولايات المتحدة على استعداد مطلق للعودة وتعزيز القوات مجددا. وآمل في أن الإشارة وصلت إليهم، وسيتم ردعهم خلال فترة طويلة".

وأضاف أن العمليات الأخيرة لنقل التعزيزات الأمريكية إلى منطقة الخليج، بما في ذلك مقاتلات "إف 35" الحديثة، "كان لها تأثير جيد" على خطط إيران، حسب قوله.

المصدر: تاس