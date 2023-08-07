إيران: أمن الخليج يجب أن يكون في إطار التعاون بين دول الجوار لا بالوجود الأمريكي

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، أن توفير أمن المجال البحري في الخليج وبحر عمان "يجب أن يكون في إطار التعاون بين دول الجوار".

وفي مؤتمر صحفي، أوضح ناصر كنعاني أن "الدول الإقليمية لديها القدرة على توفير الأمن والسلامة البحرية من دون تدخل الدول الأجنبية، خصوصا الولايات المتحدة التي تسعى إلى تحقيق مصالحها الأنانية".



وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أن "دور حرس الثورة (الحرس الثوري الإيراني) في خدمة شعوب المنطقة هو دور تاريخي، ولا أحد قادر على تجاهله".

وقال كنعاني إن "إيران لن توفر جهدا في المجال الدبلوماسي من أجل عودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي".

المصدر: "فارس"