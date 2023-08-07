احتدام الخلاف بين وزيري الداخلية والخارجية البريطانيين حول نشاط الحرس الثوري الإيراني

أشارت صحيفة "فايننشال تايمز" إلى احتدام الخلاف بين وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، ووزير الخارجية جيمس كليفرلي، حول سبل مواجهة نشاط الحرس الثوري الإيراني واعتباره "منظمة إرهابية".

وحسب الصحيفة فإن برافرمان تشعر بقلق متزايد من أن "العملاء الإيرانيين يخططون لقتل مواطنين بريطانيين، بمن فيهم شخصيات يهودية بارزة، أو غيرهم من المقيمين في المملكة المتحدة"، مشيرة إلى أن "كليفرلي والعاملين في وزارة الخارجية يقاومون فكرة استخدام القوة بسبب مخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى نتائج عكسية".

ووفقا لمسؤولين مطلعين فإنه "سيكون من غير المعتاد أن تحظر المملكة المتحدة القوات المسلحة لدولة أخرى وهناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى انتقام طهران من مزدوجي الجنسية البريطانية والإيرانية في البلاد. كما أنه سيعقد أي آمال مستقبلية في إحياء الجهود الدبلوماسية لإنقاذ الاتفاق النووي المحتضر لعام 2015".

وقالت مصادر مقربة من برافرمان لصحيفة "صنداي تايمز" إن "التهديد الإيراني هو أكثر ما يثير الذي يقلقنا"، مضيفة: "إنهم يزدادون شراسة".

ولفت أحد المطلعين في وزارة الداخلية إلى أن "كل إدارة تقدم توصياتها الخاصة، لكننا نعتقد أن حظر الحرس الثوري الإيراني هو الشيء الصحيح الذي ينبغي القيام به". وأكد آخر أن برافرمان رأت في التهديد الإيراني "أكبر خطر منفرد على الأمن القومي".

وقال متحدث باسم الحكومة: "سنواصل اتخاذ إجراءات قوية ضد إيران بينما هم يهددون الناس في المملكة المتحدة وحول العالم"، مذكرا أن "المملكة المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 350 فردا وكيانا إيرانيا، بما في ذلك فيلق الحرس الثوري الإسلامي برمته".

المصدر: "فايننشال تايمز" + "صنداي تايمز"