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أرمينيا تنتقد البعثة الأممية في قره باغ

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أرمينيا تنتقد البعثة الأممية في قره باغ
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انتقدت وزارة الخارجية الأرمينية البعثة الأممية التي زارت قره باغ ولم تجد أي انتهاكات لحقوق السكان من قبل أذربيجان.

وقال سفير أرمينيا المتجول إدمون ماروكيان: "ما يسمى ببعثة الأمم المتحدة في قره باغ تشوه سمعة المنظمة كمؤسسة وتفعل كل شيء لإضفاء الشرعية على التطهير العرقي والاعتقالات التعسفية".

وأكد أنه بانتظار تقرير التحقيق الأممي بشأن زيارة البعثة لقره باغ.

أرمينيا تنتقد البعثة الأممية في قره باغ

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للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما.. وصول بعثة إنسانية أممية إلى قره باغ (فيديو)
للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما.. وصول بعثة إنسانية أممية إلى قره باغ (فيديو)

وكانت وكالة اللأنباء الأذربيجانية قد أفادت بوصول أول بعثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة إلى إقليم قره باغ يوم الأحد الماضي للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما.

وشنت أذربيجان في 19 سبتمبر عملية عسكرية في قره باغ، واصفة إياها بـ"إجراءات مكافحة الإرهاب ذات الطبيعة المحلية" لاستعادة النظام الدستوري الأمر الذي اعتبرته يريفان بأنه عدوان.

وبدأ جزء من سكان إقليم قره باغ في 24 سبتمبر الماضي في مغادرة أراضي الإقليم متوجهين إلى أرمينيا.

المصدر: RT

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