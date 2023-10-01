للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما.. وصول بعثة إنسانية أممية إلى قره باغ (فيديو)

أفادت وكالة الأنباء الأذربيجانية بوصول أول بعثة إنسانية تابعة للأمم المتحدة إلى إقليم قره باغ اليوم الأحد، للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما.

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وأضافت أن البعثة الأممية وصلت في الصباح الباكر إلى مدينة ستيباناكيرت (خانكندي) قادمة من مدينة أغدام.

وشنت أذربيجان في 19 سبتمبر الجاري عملية عسكرية في قره باغ، واصفة إياها بـ"إجراءات مكافحة الإرهاب ذات الطبيعة المحلية" لاستعادة النظام الدستوري. ووصفت يريفان ذلك بأنه عدوان، قائلة إنه لا توجد وحدات أرمينية في قره باغ. وبعد يوم واحد من ذلك تم من خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية، التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.

وبدأ جزء من سكان إقليم قره باغ في 24 سبتمبر الجاري في مغادرة أراضي الإقليم متوجهين إلى أرمينيا. وتم في مدينة غورس الأرمنية الواقعة بالقرب من حدود قره باغ فتح مركز لقبول النازحين قد تجاوز عددهم 100 ألف شخص.

المصدر: تاس