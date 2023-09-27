باكو: مقتل 192 عسكريا أذربيجانيا في قره باغ

أفادت وزارة الصحة الأذربيجانية بمقتل 192 عسكريا أذربيجانيا وإصابة 511 آخرين أثناء عملية مكافحة الإرهاب التي أجرتها باكو في إقليم قره باغ في الأسبوع الماضي.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأربعاء: "خلال إجراءات مكافحة الإرهاب ذات الطبيعة المحلية، قتل 192 عسكريا من القوات المسلحة الأذربيجانية. وأضاف البيان أن 180 قتيلا هم عسكريون من وزارة الدفاع و12 - من أفراد قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية. وتابعت الوزارة أن 511 عسكريا أصيبوا بجروح مختلفة.

وأشارت إلى أنه قتل مدني واحد وأصيب آخر أثناء العملية.

وأردفت: "سيتم تحديد هويات 11 شخصا بعد الدراسات الجينية التي يجريها خبراء الطب الشرعي".

من جهتها نشرت وزارة الدفاع الأذربيجانية قائمة للعسكريين الذين تم قتلهم أثناء العملية الخاصة في 19 و20 سبتمبر الجاري.

وشنت أذربيجان في 19 سبتمبر الجاري عملية عسكرية في قره باغ، واصفة إياها بـ"إجراءات مكافحة الإرهاب ذات طبيعة محلية" لاستعادة النظام الدستوري. ووصفت يريفان ذلك بأنه عدوان، قائلة إنه لا توجد وحدات أرمنية في قره باغ. وبعد يوم واحد من ذلك تم من خلال وساطة قوات حفظ السلام الروسية، التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.

المصدر: تاس