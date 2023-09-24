أذربيجان تعد بضمان انسحاب قوات أرمينيا المسلحة من قره باغ

أفادت وزارة داخلية أذربيجان، في بيان لها اليوم الأحد، بأن الجانب الأذربيجاني سيعمل على ضمان خروج أفراد الجيش الأرمني الذين ألقوا أسلحتهم من منطقة قره باغ.

وجاء في البيان: "وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوم 20 سبتمبر، سيتم ضمان خروج أفراد القوات المسلحة الأرمنية التي تم حلها والتي قامت بتسليم سلاحها، من منطقة قره باغ الأذربيجانية في اتجاه لاتشين - خانكندي وكلباجار - باساركيشيار".

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ووفقا لمعطيات الداخلية الأذربيجانية، سيتم استخدام الحافلات والمركبات الشخصية لضمان خروج الأفراد.

في 19 سبتمبر، حدث تصعيد دوري آخر للوضع في قره باغ. وأعلنت باكو بدء "إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب العسكريين الأرمن من المنطقة.

من جانبها، أكدت يريفان أنه لا توجد قوات مسلحة أرمنية في قره باغ ووصفت ما يحدث بأنه "عدوان واسع النطاق".

وفي ذات الوقت، دعت روسيا، أطراف النزاع إلى وقف إراقة الدماء والعودة إلى التسوية الدبلوماسية. وفي 20 سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أنه تم التوصل إلى اتفاق بمشاركة فرقة حفظ السلام الروسية بشأن تعليق إجراءات مكافحة الإرهاب في قره باغ.

المصدر: تاس