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 زيلينسكي لم يسحب الجنسية من الشخص الذي أوصله إلى كرسي الرئاسة

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 زيلينسكي لم يسحب الجنسية من الشخص الذي أوصله إلى كرسي الرئاسة
Sputnik
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لم يقدم فلاديمير زيلينسكي كما أشيع في وقت سابق على سحب الجنسية الأوكرانية من الأوليغارشي إيغور كولومويسكي الذي أوصله إلى السلطة.

وتم تأكيد ذلك رسميا في قرار محكمة منطقة شيفتشينكوفسكي في مدينة كييف المتعلق بمحاكمة كولومويسكي.

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 وأشارت وسائل الإعلام الأوكرانية، التي نشرت الخبر، إلى أن المحكمة المذكورة لم تثر مطلقا السؤال حول جنسية كولومويسكي، ولم تتطرق إلى ما إذا كان كولومويسكي مواطنا لدولة أخرى، وخاصة، ما إذا كان يحمل جنسية قبرص وإسرائيل.

في وقت سابق، اشتكى كولومويسكي أنه تتم محاكمته في أوكرانيا، وشدد على أنه لا يعرف بعد أي شيء عن المزاعم التي تحدثت عن سحب الجنسية الأوكرانية منه.

وأشار الأوليغارشي إلى أنه يحمل جوازات السفر الأوكرانية والقبرصية والإسرائيلية.

المصدر: قناة زفيزدا

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