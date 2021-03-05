واشنطن تفرض عقوبات على ملياردير أوكراني بتهمة "الفساد وتقويض الديمقراطية"

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عن فرض عقوبات على الملياردير والسياسي الأوكراني من أصول يهودية إيغور كولومويسكي، متهمة إياه بالتورط في أنشطة فساد واسعة النطاق.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان له، أن كولومويسكي (الذي يحمل جنسيات أوكرانيا وإسرائيل وقبرص)، خلال توليه في عامي 2014 و2015 منصب محافظ مقاطعة دنيبروبتروفسك "كان منخرطا في أعمال فساد قوضت سيادة القانون وثقة الرأي العام الأوكراني بالمؤسسات الديمقراطية التابعة لحكومته والعمليات العامة، وذلك من خلال استغلال نفوذه السياسي وسلطة وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية".

كما أعرب بلينكن في البيان عن قلقه إزاء "جهود كولومويسكي الحالية والمتواصلة الرامية لتقويض العمليات والمؤسسات الديمقراطية مما يشكل خطرا على مستقبلها".

وتطال العقوبات بالإضافة إلى رجل الأعمال نفسه، زوجته إيرينا وابنته أنجيليكا ونجله يسرائيل زفي كولومويسكي، بما يشمل منعهم من دخول الأراضي الأمريكية.

وكان كولومويسكي (58 عاما) بعد الانقلاب السلطوي الذي وقع في أوكرانيا في فبراير 2014، يعد من حلفاء الرئيس بيترو بوروشينكو، لكن خلافا اندلع بينهما لاحقا أسفر عن إقالة الملياردير من منصب محافظ مقاطعة دنيبروبتروفسك.

وسبق أن أصدرت لجنة التحقيقات الروسية في يونيو 2014 مذكرة اعتقال دولية بحق كولومويسكي لشبهة تورطه في تنظيم جريمة قتل وخطف شخص ومنع صحفي من أداء مهامه واستخدام وسائل وأساليب حرب محظورة، خلال النزاع العسكري في جنوب شرقي أوكرانيا.

المصدر: RT