بالفيديو.. لحظة تفجير انتحاري استهدف احتفالا بالمولد النبوي في باكستان

أظهر مقطع فيديو متداول لحظة التفجير الانتحاري الذي استهدف موكبا للمحتفين بالمولد النبوي الشريف في إقليم بلوشستان غربي باكستان، وراح ضحيته أكثر من 50 قتيلا وعشرات الجرحى.

وقال مسؤولون في باكستان، إن 52 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 50 في هجوم انتحاري، اليوم الجمعة، استهدف تجمعا دينيا بمناسبة المولد النبي الشريف في إقليم بلوشستان بجنوب غرب البلاد.

لحظة التفجير الانتحاري الذي استهدف موكباً للمحتفين بالمولد النبوي الشريف في إقليم بلوشستان غربي باكستان وراح ضحيته أكثر من 50 قتيلاً وعشرات الجرحى#يوم_الجمعة#تفجير_باكستانpic.twitter.com/RYKi52tUQM — د /حسن محمد القطوي (@hsan055787) September 29, 2023

ويتلقى الضحايا العلاج في مستشفيات بلدة ماستونج القريبة، في حين لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذي يأتي وسط تصاعد الهجمات.

كما هز انفجار جديد مسجدا في باكستان أثناء صلاة الجمعة اليوم، ما أدى إلى انهيار سقفه على المصلين الذين قدر عددهم بالعشرات وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بسقوط قتلى وجرحى في استهداف المسجد الذي يقع في هونغو شمال غرب البلاد.

ويقع المسجد بالقرب من مركز للشرطة، ووفقا لقوات الأمن المحلية قد يكون ما بين 30 إلى 40 شخصا محاصرين تحت الأنقاض.

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المصدر: RT