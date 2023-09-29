"حزب الله" يصدر بيانا بشأن تفجيريّ باكستان

أصدر "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة بيانا بشأن تفجيريّ باكستان اللذين راح ضحيتهما عشرات القتلى والجرحى.

إقرأ المزيد

وقال "حزب الله" في بيانه: "يدين حزب الله التفجيرات الارهابية التي ارتكبتها الجماعات التكفيرية ضد جموع المصلين في باكستان، والتي اسفرت عن سقوط مئات الشهداء والجرحى وعشرات المفقودين تحت الأنقاض".

وأضاف البيان: "إننا نجدد دعوتنا الى العلماء والمفكرين للتصدي لهذا الفكر الضال وتبيان خطورته، كما ندعو دول المنطقة والهيئات الاهلية والدينية وجميع القوى السياسية والشعبية الى التعاون على مواجهة الجماعات التكفيرية والارهابية، ونؤكد ضرورة بذل الحكومة الباكستانية أقصى جهودها لملاحقة القتلة ومنع تكرار هذه الجرائم".

وأكمل "حزب الله": "إننا إذ نسأل الله تعالى الرحمة للشهداء نتقدم من ذويهم بأحر التعازي والمواساة، راجين الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى والتوفيق لإنقاذ العالقين تحت الركام واخراجهم بسلام".

وفي أثناء صلاة الجمعة اليوم، هز انفجار جديد مسجدا في مدينة هانغو الواقعة في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان، ما أدى إلى انهيار سقفه على المصلين الذين قدر عددهم بالعشرات، حيث لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب آخرون، وفقا لوسائل إعلام محلية.

في حين قتل 52 شخصا وجرح 50، في تفجير انتحاري وقع اليوم الجمعة، قرب مسجد في ولاية بلوجستان جنوب غربي باكستان، سبق تفجير مدينة هانغو.

المصدر: "تاس" + RT