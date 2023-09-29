عدد كبير من القتلى والمصابين في تفجير انتحاري قرب مسجد في باكستان

أفادت صحيفة "Dawn"، نقلا عن مصادر طبية باكستانية، بارتفاع عدد ضحايا تفجير انتحاري وقع اليوم الجمعة في ولاية بلوشستان جنوب غربي باكستان إلى 52 قتيلا و50 جريحا.

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وكتبت الصحيفة: "قتل ما لا يقل عن 52 شخصا، بينهم ضابط شرطة، وأصيب أكثر من 50 شخصا".

وأعلنت الصحيفة، سابقا، عن مقتل 34 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين جراء انفجار وقع اليوم الجمعة في مدينة ماستونغ في بلوشستان.

ونقلت عن مصادر شرطية أن الانتحاري فجر عبوة ناسفة بالقرب من سيارة نائب قائد الشرطة.

وذكرت قناة Geo أن الانفجار وقع بالقرب من مسجد تجمع فيه المصلون بعيد المولد النبوي.

المصدر: نوفوستي