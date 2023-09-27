أول دفعة من السياح الروس تدخل إيران بعد إلغاء التأشيرة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأربعاء، بدخول أول دفعة من السياح الروس إلى إيران عبر مطار الإمام الخميني، بعد إلغاء التأشيرة بين روسيا وإيران.

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ونقلت وكالة "إيران بري" عن المدير التنفيذي للنادي الإيراني للسيارات والسياحة الدولية محمد حسين صوفي قوله على هامش حفل استقبال السياح الروس، إن "إحدى أولويات الخطة التقدمية لوزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية تتمثل في تعزيز التعامل الاقتصادي والثقافي وخاصة السياحي منه مع دول أخرى ولا سيما دول الجوار".

وأضاف صوفي أن "الأولوية الأخرى للوزارة تتمثل في إلغاء التأشيرة مع مختلف دول العالم أحاديا وثنائيا".

ولفت المتحدث إلى أن "السياح الروس سيقيمون في إيران عدة أيام، يزورون خلالها معالم سياحية وثقافية وتاريخية بالبلاد، وسيكونون بمثابة السفراء الذين يعرفون مواطنيهم أكثر على ما رأوا في إيران".

وفي سبتمبر 2022، أعلنت موسكو وطهران عن إلغاء التأشيرات الجماعية للسائحين بدءا من يناير 2023.

وبحسب القرار لن يحتاج مواطنو كل دولة للحصول على تأشيرة جماعية إذا كانوا سيسافرون ضمن مجموعات سياحية من 5 -50 شخصا لمدة لا تزيد على 15 يوما.

المصدر: RT+ إيران برس