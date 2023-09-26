الشيوخ الأمريكي يقترح خفضا قياسيا للأموال المخصصة لدعم نظام كييف

اقترح مجلس الشيوخ الأمريكي، خفض حجم الأموال المخصصة لأوكرانيا على المدى القصير إلى 4.5 مليار دولار عبر البنتاغون، و1.65 مليار دولار لوزارة الخارجية، بدلا من 24 مليار دولار.

وبحسب مسودة تعديل الميزانية: "اقترح مجلس الشيوخ الموافقة على مساعدة بقيمة 4.5 مليار دولار لأوكرانيا عبر البنتاغون للسنة المالية 2024، أي من 1 أكتوبر 2023 إلى 30 سبتمبر 2024، بالإضافة إلى ذلك، 1.65 مليار دولار للمساعدة الاقتصادية لأوكرانيا من خلال وزارة الخارجية".

وطلب البيت الأبيض، في وقت سابق، الموافقة على ما يصل إلى 24 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا، وكجزء من الطلب نفسه، تطلب الإدارة مخصصات إضافية للوكالات الحكومية الأمريكية.

وسبق أن أكد البيت الأبيض، أنه يجب الاتفاق على الطلب قبل نهاية السنة المالية، أي قبل الأول من أكتوبر، كما يقترح أعضاء مجلس الشيوخ الآن ترتيبا مؤقتا بدلا من الاتفاق على "مساعدة إضافية" كاملة.

ولا يوافق بعض النواب في الكونغرس على التصويت لصالح تقديم المساعدات لأوكرانيا في نفس الحزمة من الأموال المخصصة لاحتياجات الولايات المتحدة، ويهددون الحكومة بقطع التمويل.

وأفاد موقع "بانشبول نيوز"، في وقت سابق، أن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، يعتزم سحب 300 مليون دولار من ميزانية الدفاع الأمريكية المخصصة لتدريب القوات الأوكرانية.

هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أن مخاطر النزاع العالمي تتزايد.

وأثارت روسيا مرارا مسألة إمدادات الأسلحة المستمرة إلى أوكرانيا. كما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن موسكو لن تتخلى عن جهودها لجذب انتباه المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، إلى حقيقة ضخ الأسلحة الغربية لنظام كييف.

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المصدر: نوفوستي