مجلة أمريكية تكشف عن أخطر 4 أسلحة يستخدمها الجيش الروسي ضد قوات كييف

كشفت مجلة Business Insider الأمريكية عن 4 أنواع من الأسلحة الروسية التي تشكل الخطر الأكبر على قوات كييف على جبهات القتال.

وأشارت المجلة إلى أن إحداها هذا الأسلحة هي مروحية "كا-52" (التمساح)، والتي تعد واحدة من أفضل المروحيات الهجومية وأكثرها قدرة على المناورة في العالم.

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والسلاح الفتاك الآخر الذي يستخدمه الجيش الروسي هو مسيّرة "لانتسيت". وتستخدم القوات الروسية هذه المسيّرة، بالإضافة إلى طائرات انتحارية مسيّرة أخرى، لتدمير المدفعية والمدرعات الأوكرانية.

وشددت المجلة على أن حقول الألغام الواسعة لا تشكل خطرا أقل على جنود القوات الأوكرانية. وفي بعض الحالات، يضطر العسكريون الأوكرانيون إلى التخلي عن المعدات التي حصلوا عليها من الغرب والتقدم إلى منطقة القتال سيرا على الأقدام.

ولفت المنشور إلى خطر قنابل الطائرات السوفيتية المجهزة برأس حربي شديد الانفجار، حيث أنه من الصعب للغاية اعتراض مثل هذه المقذوفات.

المصدر: غازيتا. رو