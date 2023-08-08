صحيفة "وول ستريت جورنال": كييف ترسل جنودها مشيا إلى حقول الألغام حفاظا على الدبابات الغربية

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن القوات الأوكرانية فشلت في اختراق خطوط الدفاع الروسية، مما اضطر كييف لتغيير تكتيكها على خلفية الخسائر الفادحة التي تتكبدها.

وقالت الصحيفة: "أوكرانيا لم تصل بعد إلى أخطر خطوط الدفاع الروسية المتمثلة بالخنادق العريضة، والفخاخ المضادة للدبابات وغيرها من العوائق. الخبراء العسكريون يؤكدون أن أوكرانيا ستحتاج على الأرجح إلى دبابات "ليوبارد 2" وأسلحة أخرى إضافية من الغرب للتقدم عبر هذه الخطوط. وللحفاظ على الدبابات والمدرعات الغربية التي خسرتها كييف بأعداد كبيرة في حقول الألغام مطلع يونيو، غيّر الجيش الأوكراني تكتيكاته".

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وأشارت إلى أن جنود المشاة الذين تم جمعهم من الوحدات الأخرى والاحتياط يقودون الهجوم المضاد الأوكراني لعبور حقول الألغام.

واعترف عسكريون أوكرانيون للصحيفة بتكبدهم خسائر فادحة في حقول الألغام وزعموا رغم ذلك أنه بعد التغييرات في تكتيكات القوات الأوكرانية، سيتمكنون من تفعيل هجومهم المضاد.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين ومحللين أمريكيين، في وقت سابق أن الجيش الأوكراني، الذي خضع للتدريب في الغرب، يتخلى عن تكتيكاته بسبب الإخفاقات في الهجوم المضاد.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير ثلثي دبابات ومدرعات الغرب حتى الآن، وأنها بانتظار قدوم المزيد من الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا لإحراقها.

وهذا ما أكده الرئيس فلاديمير بوتين في تعليق على نية واشنطن تزويد كييف بالمقاتلات، بعد أن دمر الجيش الروسي معظم مطارات ومقاتلات ومروحيات أوكرانيا السوفيتية والروسية حتى الآن.

المصدر: نوفوستي