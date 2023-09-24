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مرتزق إسباني في أوكرانيا يعلق على ضغط الجيش الروسي الهائل على قوات كييف

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مرتزق إسباني في أوكرانيا يعلق على ضغط الجيش الروسي الهائل على قوات كييف
Globallookpress Pavlo Bahmut
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أكد المرتزق الإسباني ألبرتو أروبا، المشارك في المعارك إلى جانب القوات الأوكرانية في مدينة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، أن الضغط الذي يمارسه الجيش الروسي هائل، وموارد قوات كييف شحيحة.

وقال أروبا في مقابلة مع قناة TVE، أن بعض المقاتلين يتعين عليهم شراء المعدات بأنفسهم.

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وأشار إلى أن الراتب قد يصل إلى 4 آلاف يورو، لكنه لم يتسلمه منذ شهرين.

وأضاف أن هناك تبادلا مستمرا لإطلاق النار في منطقة العمليات القتالية، والمدفعية تقصف بدون توقف.

وأكد المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الدول الغربية ترسل أسلحة قديمة لم تعد بحاجة إليها إلى أوكرانيا.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وغربيين أن "الخسائر الناجمة عن الهجوم الأوكراني المضاد كانت كبيرة، حيث فقدت كييف ما يقرب من خمس معدات الناتو المقدمة من أجل العملية".

المصدر: RT

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