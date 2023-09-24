استخباراتي أمريكي: المسيّرات الروسية ستدمر منظومات ATACMS حال ظهورها في جبهات القتال

قال المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لاري جونسون إن الطائرات المسيرة الروسية ستدمر منظومات ATACMS التي تخطط واشنطن لتزويد كييف بها حال ظهورها على خط المواجهة.

وأضاف جونسون: "لن تغير الوضع في ساحة المعركة. يبلغ مداها 190 ميلا، أي حوالي 260 كيلومترا. ولا يمكن لهذه الصواريخ أن تصل إلى عمق الأراضي الروسية إلا إذا اقتربت من خط المواجهة. وكلما اقتربت أكثر، باتت عرضة للخطر، وسيتم تدميرها بواسطة الطائرات المسيّرة الروسية".

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وأشار إلى أن الغرب لم يعد يعرف ما يجب القيام به بعد ذلك.

وأكد أنه كان يأمل بأن تهزم أوكرانيا روسيا، ولكن حدث العكس، والآن تحاول الولايات المتحدة بكل الطرق الممكنة إعادة القوات الأوكرانية إلى ساحة المعركة.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وغربيين أن "الخسائر الناجمة عن الهجوم الأوكراني المضاد كانت كبيرة ومبكرة، حيث فقدت كييف ما يقرب من خمس معدات الناتو المقدمة من أجل العملية".

المصدر: نوفوستي