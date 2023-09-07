سلاح روسي بات كابوسا لقوات كييف

أبدى الصحفيون في صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية إعجابهم بعمل مروحية "كا-52" (التمساح) الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. ووصفوها بأنها كابوس للقوات الأوكرانية.

وقالت الصحيفة: "أصبحت مروحيات "كا-52" (التمساح) الروسية بمثابة كابوس للقوات الأوكرانية على خط المواجهة".

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وأشارت إلى أن أطقم المروحيات الروسية دمرت العديد من المدرعات الأوكرانية بصواريخ موجهة في جنوب دونيتسك.

وتنشر وزارة الدفاع الروسية بشكل مستمر مشاهد لتدمير مروحيات "كا-52" للدبابات والمدرعات الأوكرانية بصواريخ موجهة، حيث تصطاد آليات قوات كييف بما فيها الغربية، وتحرقها ليلا ونهارا.

وبالإضافة إلى المهام القتالية، تنفذ المروحيات الروسية من طراز "كا-52" مهماتها ضمن العملية العسكرية الخاصة للرصد ومرافقة الأرتال العسكرية وتأمين الممرات الإنسانية وقوافل المساعدات.

المصدر: RT