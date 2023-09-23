بيان للخارجية الإثيوبية عن سبيل وحيد لحل الخلافات بشأن سد النهضة مع مصر والسودان

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية انطلاق الجولة الثانية لمفاوضات إثيوبيا ومصر والسودان بشأن الملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة مع توقعات باستئناف نقاش المبادئ التوجيهية والقواعد.

وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان لها اليوم السبت إنه انطلقت الجولة الثانية من المفاوضات الثلاثية اليوم 23 سبتمبر 2023، في أديس أبابا، مبينة أنه من المتوقع أن تستأنف الدول الثلاث مناقشاتها حول مشروع المبادئ التوجيهية والقواعد.

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وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس فريق التفاوض الإثيوبي السفير سيليشي بيكيلي، إن هذه الجولة من المحادثات تجرى بعد الانتهاء بنجاح من الجولة الرابعة من الملء وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015. وأعرب بيكيلي عن أمله في أن تتوصل الدول الثلاث إلى تفاهم حول القضايا العالقة في هذه الجولة من المحادثات.

وأكد موقف إثيوبيا بأن الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، على النحو المنصوص عليه في إعلان المبادئ لعام 2015، هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لضمان الاستخدام العادل للنهر، وأن إثيوبيا ملتزمة بالتوصل إلى حل تفاوضي وودي من خلال العملية الثلاثية الجارية.

وتابع بيان الخارجية الإثيوبية أن وزير المياه والري المصري هاني سويلم، والقائم بأعمال وزير المياه السوداني عبد الرحمن منصور بشير، أعربا في كلمتيهما الافتتاحية عن أملهما في التوصل إلى اتفاق.

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يشار إلى أن هذه الجولة التفاوضية تأتي استكمالا للجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة يومي 27 و28 أغسطس الماضي، بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في ظرف 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.

المصدر: RT