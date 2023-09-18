خبير مصري لـRT: تراجع كبير بمخزون سد الروصيرص وإثيوبيا ترى أن التخزين الرابع لم يضر بمصر والسودان

في تصريحات خاصة لـRT، كشف أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه المصري عباس شراقي عن تراجع كبير في مخزون سد الروصيرص السوداني.

وأوضح عباس شراقي لـRT قائلا: "استغرق التخزين الرابع فى سد النهضة معظم موسم الأمطار هذا العام، وانتهى قبل نهاية الموسم الرئيسى بثلاثة أسابيع، وبالتحديد فى 9 سبتمبر 2023 بتخزين حوالى 24 مليار م3، أي 50% من الإيراد السنوى للنيل الأزرق، والذي يساهم بحوالى 60% من الإيراد الكلى لنهر النيل".

وأضاف شراقي: "كان لهذا التخزين بالغ الأثر على نقص مخزون سد الروصيرص الذى تبلغ سعته حوالى 7 مليار م3، وجاري حاليا التخزين من المياه التى تمر على الممر الأوسط بتدفق حوالى 300 مليون م3/يوم بعد أن كان يستقبل 600 مليون م3 فى شهر أغسطس".

وأكمل: "ويتضح فى صورة العام الماضى الخزان وهو مملوء بالمياه والبوابات مفتوحة لإمرار جزء من المياه المتجهة شمالا لسد مروى، ومنه إلى مصر..كل ذلك وإثيوبيا ترى أن التخزين الرابع لم يضر مصر أو السودان".

المصدر: ناصر حاتم - القاهرة

RT