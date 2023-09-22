خبير مصري يكشف بصور للأقمار الصناعية تغيرات في "سد النهضة" الإثيوبي بعد الملء الرابع

كشف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة عباس شراقي، عن تغيرات في "سد النهضة" الإثيوبي بعد الانتهاء من عملية الملء الرابع.

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وقال شراقي في تدوينة على صفحته بموقع "فيسبوك" تحت عنوان "فيضان المياه أعلى السد، وغلق بوابتي التصريف، وتوقف التوربينات"، إنه بعد انتهاء التخزين الرابع فى 9 سبتمبر الجاري، يمر من أعلى الممر الأوسط حوالي 300 مليون م3/يوم إلى السودان الذي بدأ في تخزين حصته السنوية تدريجيا حيث تنخفض الشهر القادم إلى 200 م3/يوم بإجمالي إيراد حوالي 6 مليارات م3 خلال شهر أكتوبر.

وذكر أن إجمالي المخزون حاليا في بحيرة "سد النهضة" يبلغ حوالي 41 مليار م3.

وأضاف أنه ما زال هناك العديد من المناطق في السودان التي تشهد جفافا هذا العام لحجز المياه في "سد النهضة" معظم الموسم بالإضافة إلى نقص في مياه الأمطار عن المتوسط هذا العام.

وأظهرت الأقمار الصناعية غلق بوابتي التصريف منذ منتصف الشهر الجاري، كما يظهر حوض التوربينات هادئا لعدم تشغيل التوربينين لأول مرة منذ أسابيع ربما لصيانة دورية.

وتابع قائلا: "طبقا لما أعلن سابقا، المفروض أن يكون هناك اجتماع في أديس أبابا لاستئناف الجلسة الثانية بعد الجلسة الأولى في القاهرة 27-28 أغسطس الماضي".

وحذر عباس شراقي في وقت سابق من تكرار ماحدث في مدينة درنة الليبية، بـ"سد النهضة الإثيوبي" خاصة بعد ما وصلت كمية التخزين 41 مليار م3.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية