محادثات بين فيدان وبلينكن في نيويورك

التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم الجمعة، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وجرى اللقاء في فندق "لوتي بالاس"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب مراسل الأناضول. كما ذكرت مصادر دبلوماسية، أن اللقاء الثنائي "استغرق نحو 45 دقيقة".

وأضافت أنه تم خلال اللقاء تبادل الطرفين وجهات النظر في الخطوات الملموسة والبناءة التي يمكن اتخاذها مستقبلا للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى أعلى.

وأشارت المصادر إلى أن الجانبين بحثا أيضا "مبادرة شحن الحبوب عبر البحر الأسود، وعضوية السويد في حلف ناتو، وآخر التطورات في إقليم قره باغ".

جدير بالذكر أن طرفي النزاع في قره باغ أذربيجان وسلطات الإقليم غير المعترف بها توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة من قيادة قوات حفظ السلام الروسية.

وتوصل الطرفان، يوم الأربعاء 20 سبتمبر، إلى وقف كامل للأعمال العدائية، ضمن اتفاق بحل جيش جمهورية قره باغ ونزع سلاحه وانسحاب الوحدات المتبقية من القوات المسلحة الأرمنية من منطقة انتشار قوات حفظ السلام الروسية.

كذلك اتفق الطرفان على مناقشة قضايا إعادة الاندماج وضمان حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ في اجتماع لممثلي السكان الأرمن المحليين والسلطات الأذربيجانية في يفلاخ يوم 21 سبتمبر.

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المصدر: RT + وكالة "الأناضول"