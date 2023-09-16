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أردوغان: السويد لم تف بوعودها لتركيا للانضمام إلى "الناتو"

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أردوغان: السويد لم تف بوعودها لتركيا للانضمام إلى
Sputnik
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السويد لم تف بعد بوعودها لتركيا، للموافقة على انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف أردوغان في ندوة صحيفية قبل توجهه إلى نيويورك: "فليقوموا بإجراء أي تعديلات على القوانين أو الدستور، ولكن من الضروري التنفيذ العملي للقوانين التي تم اعتمادها في السويد. إذا استمر الإرهابيون في السويد في تنظيم أعمال تحت حماية الشرطة، فهذا يعني أن السلطات لا تفي بالتزاماتها".

وقال إن "الأعمال الإرهابية مستمرة في شوارع ستوكهولم. وهذا يعني أن الوعود التي قطعت لنا لم يتم الوفاء بها".

كذلك أشار الرئيس التركي إلى أن الغرب يذكر أنقرة باستمرار أنه من الضروري الموافقة على عضوية السويد في "الناتو"، وأضاف: "نجيب بأنه لا يمكننا أن نقول نعم أو لا حتى يتخذ برلماننا قرارا في هذا الشأن".

وأوضح أن البرلمان التركي لم ينظر بعد في طلب السويد، وسيكون بإمكانه مناقشته في موعد لا يتجاوز أكتوبر إذا طلبت الحكومة ذلك من المشرعين.

كذلك أشار أردوغان إلى أن الكونغرس الأمريكي يسعى لربط بيع طائرات "إف-16" لتركيا بعضوية السويد في "الناتو".

المصدر: وكالات

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