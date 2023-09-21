"واشنطن بوست": البنتاغون منع القوات الأوكرانية من مهاجمة روسيا بالأسلحة الأمريكية

أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي مارك ميلي، حذر قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، من استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب الأراضي الروسية.

وقال كاتب المقالة ديفيد إغناتيوس، إن مارك ميلي تعاون بشكل وثيق مع زالوجني خلال النزاع بين روسيا وأوكرانيا.

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وأضاف الصحفي الأمريكي نقلا عن مصدر لم يكشف هويته: "بعد أن استخدم الجيش الأوكراني طائرة بدون طيار للهجوم على الكرملين في عام 2023، حذر الجنرال الأمريكي، الجانب الأوكراني من عدم جواز استخدام الأسلحة الأمريكية لتنفيذ مثل هذه الهجمات داخل روسيا".

وأشار الصحفي إلى نهج ميلي الحكيم في توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، وخاصة فيما يتعلق بتوريد راجمات الصواريخ من طراز هيمارس ومقاتلات "إف-16".

وكان المكتب الصحفي للكرملين قد أعلن في وقت سابق، أن نظام كييف حاول في ليلة 3 مايو، شن غارة بطائرة بدون طيار على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، وتمكن الجيش الروسي من تعطيل الدرونات المهاجمة ولم تقع إصابات أو أضرار في الممتلكات نتيجة لذلك.

المصدر: نوفوستي