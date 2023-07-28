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بيسكوف: نظام كييف يواصل توجيه الضربات إلى المواقع المدنية

أخبار روسيا

بيسكوف: نظام كييف يواصل توجيه الضربات إلى المواقع المدنية
Sputnik ROSTOV GOVERNOR'S PRESS OFFICE
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صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن "نظام كييف يواصل توجيه الضربات إلى المواقع المدنية"، تعليقا على الهجوم الصاروخي على مدينة تاغانروغ بجنوب روسيا.

وقال بيسكوف للصحفيين، يوم الجمعة، إن "نظام كييف يواصل ممارساته المفضلة، أي توجيه الضربات إلى المواقع المدنية والمراكز السكنية".

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وتابع: "في ذلك يتمثل جوهر نظام كييف. وقد بدأ منذ عام 2014 بإظهار طبيعته في ما يخص دونباس، والآن جميع المناطق الأخرى".

وأشار إلى أن مثل هذا الحادث وقع في مقاطعة روستوف للمرة الأولى، مضيفا أن "أنظمة الدفاع الجوي عملت، وكل شيء يعمل هناك، وكل شيء طبيعي... والحمد لله لا توجد هناك ضحايا، وذلك حسبما هو معروف حتى الآن".

المصدر: نوفوستي

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