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موسكو: سنرد بقوة على مهاجمة قوات كييف مدينة تاغانروغ الروسية

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موسكو: سنرد بقوة على مهاجمة قوات كييف مدينة تاغانروغ الروسية
Globallookpress
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو سترد بقوة على مهاجمة قوات كييف بصاروخ مدينة تاغانروغ الروسية.

وقالت زاخاروفا في بيان: "ندين بشدة الأعمال الإجرامية القادمة لنظام كييف الموجهة ضد السكان المدنيين والبنية التحتية السلمية.. يحتفظ الجانب الروسي بالحق في اتخاذ إجراءات جوابية قاسية" .

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من اعتراض صاروخ "إس-200" معدّل أطلقته قوات كييف، وتسببت شظاياه بإصابات وتضررت بعض المباني في تاغانروغ بمقاطعة روستوف.

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وقالت الوزارة في بيان: "نفذ نظام كييف في 28 يوليو هجوما إرهابيا على البنية التحتية السكنية لمدينة تاغانروغ بمقاطعة روستوف بصاروخ مضاد للطائرات من نظام الدفاع الجوي "إس-200" بعد أن تم تحويله إلى خيار هجومي".

وأكدت الوزارة أنه تم اكتشاف الصاروخ الأوكراني واعتراضه في الجو بواسطة منظومات الدفاع الجوي الروسية. وسقطت شظايا الصاروخ الأوكراني الذي تم إسقاطه على أراضي تاغانروغ.

وأشارت إلى أن العمل الإرهابي الذي ارتكبه نظام كييف أدى إلى تضرر عدة مبان وسقوط ضحايا من المدنيين.

المصدر: RT

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