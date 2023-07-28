 
مباشر

إصابات نتيجة انفجار في مقهى بمدينة تاغانروغ الروسية (فيديو)

أخبار روسيا

إصابات نتيجة انفجار في مقهى بمدينة تاغانروغ الروسية (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vrnk

أفادت السلطات وسائل إعلام روسية بوقوع إصابات جراء انفجار قرب مقهى في وسط مدينة تاغانروغ في جنوب روسيا اليوم الجمعة.

وكتب عبر "تلغرام": "في وسط تاغانروغ بالقرب من مقهى "تشيخوف ساد" (حديقة تشيخوف )، انفجر ما يرجح أنه صاروخ. رجال الإنقاذ يعملون في الموقع".

وتابع: "لم يسقط قتلى، وهناك عدد من المصابين أرسلت لنجدتهم سيارات إسعاف"، موضحا في وقت لاحق أنه أصيب ما مجموعه 15 شخصا بجروح طفيفة من الزجاج المكسور، وأنه يتم تحديد المعلومات الخاصة بحجم الأضرار.

وذكر حاكم مقاطعة روستوف فاسيلي غولوبيف أن ما يرجح أنه صاروخ انفجر في وسط تاغانروغ دون أن يخلف قتلى.

من جانبها، أفادت مصادر في خدمة الطوارئ بإصابة 10 أشخاص جراء الانفجار، ونقل ثلاثة منهم إلى المستشفى.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين أمام القادة الأفارقة: نرفض سياسة "القواعد بدلا من القوانين" ومتضامنون نحو عالم متعدد الأقطاب