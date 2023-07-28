إصابات نتيجة انفجار في مقهى بمدينة تاغانروغ الروسية (فيديو)

أفادت السلطات وسائل إعلام روسية بوقوع إصابات جراء انفجار قرب مقهى في وسط مدينة تاغانروغ في جنوب روسيا اليوم الجمعة.

وكتب عبر "تلغرام": "في وسط تاغانروغ بالقرب من مقهى "تشيخوف ساد" (حديقة تشيخوف )، انفجر ما يرجح أنه صاروخ. رجال الإنقاذ يعملون في الموقع".

وتابع: "لم يسقط قتلى، وهناك عدد من المصابين أرسلت لنجدتهم سيارات إسعاف"، موضحا في وقت لاحق أنه أصيب ما مجموعه 15 شخصا بجروح طفيفة من الزجاج المكسور، وأنه يتم تحديد المعلومات الخاصة بحجم الأضرار.

وذكر حاكم مقاطعة روستوف فاسيلي غولوبيف أن ما يرجح أنه صاروخ انفجر في وسط تاغانروغ دون أن يخلف قتلى.

من جانبها، أفادت مصادر في خدمة الطوارئ بإصابة 10 أشخاص جراء الانفجار، ونقل ثلاثة منهم إلى المستشفى.

المصدر: وكالات