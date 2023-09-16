الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين قبالة سواحل جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة في بيان: "في 17 سبتمبر، حوالي الساعة 01:15 بتوقيت موسكو، تم صد محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين أوكرانيتين بدون طيار قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم الروسية".

وفي 14 سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية في جمهورية القرم أسقطت 11 طائرة مسيرة أطلقتها قوات كييف، في محاولة لضرب أهداف في الأراضي الروسية.

وصباح يوم الأحد 10 سبتمبر، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، ومساء اليوم السابق، أفاد رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيرتين أوكرانيتين في غرب الجمهورية.

وكثفت القوات الأوكرانية في الفترة الأخيرة هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بأنها حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد عسكريا والقضاء على التوجهات النازية فيها.

المصدر: RT