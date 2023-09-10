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الدفاع الروسية: تدمير 8 مسيرات أوكرانية قرب القرم

أخبار روسيا

الدفاع الروسية: تدمير 8 مسيرات أوكرانية قرب القرم
Sputnik
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الأحد أن قواتها أسقطت 8 طائرات مسيرة أوكرانية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "ليلة 10 سبتمبر، أُحبطت محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا".

وأضاف البيان أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 8 طائرات بدون طيار فوق البحر الأسود قرب سواحل جمهورية القرم.

ومساء السبت أفاد رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسينوف بأن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت مسيرتين أوكرانيتين في غرب الجمهورية.

المصدر: RT

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