 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية تعلن تدمير 5 زوارق أوكرانية مسيرة استهدفت سفينة حربية في البحر الأسود

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 11 مسيرة أوكرانية فوق القرم

أخبار العالم

الدفاعات الجوية الروسية تسقط 11 مسيرة أوكرانية فوق القرم
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w1kt

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية في جمهورية القرم أسقطت خلال الليلة الماضية 11 طائرة مسيرة أطلقتها قوات كييف في محاولة لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة في بيان إن "أنظمة الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم عند الساعة 05:30، لهجوم إرهابي تم تنفيذه بمسيرات فوق جمهورية القرم كان سيستهدف منشآت على أراضي روسية، وتم إسقاط 11 طائرة مسيرة".

وتحاول قوات كييف استهداف منشآت ومرافق مدنية تقع في المناطق الحدودية في كل من جمهورية القرم ومقاطعات بريانسك، وكورسك، وبيلغورود.

كذلك أعلنت الوزارة تدمير 5 زوارق أوكرانية مسيرة، حاولت صباح اليوم الخميس، مهاجمة السفينة الحربية "سيرغي كوتوف" التابعة لأسطول البحر الأسود.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين يوجه أعين العالم نحو الشرق الروسي.. "الاستثمار في روسيا أفضل وأكثر أمانا"