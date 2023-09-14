الدفاعات الجوية الروسية تسقط 11 مسيرة أوكرانية فوق القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية في جمهورية القرم أسقطت خلال الليلة الماضية 11 طائرة مسيرة أطلقتها قوات كييف في محاولة لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة في بيان إن "أنظمة الدفاع الجوي تصدت فجر اليوم عند الساعة 05:30، لهجوم إرهابي تم تنفيذه بمسيرات فوق جمهورية القرم كان سيستهدف منشآت على أراضي روسية، وتم إسقاط 11 طائرة مسيرة".

وتحاول قوات كييف استهداف منشآت ومرافق مدنية تقع في المناطق الحدودية في كل من جمهورية القرم ومقاطعات بريانسك، وكورسك، وبيلغورود.

كذلك أعلنت الوزارة تدمير 5 زوارق أوكرانية مسيرة، حاولت صباح اليوم الخميس، مهاجمة السفينة الحربية "سيرغي كوتوف" التابعة لأسطول البحر الأسود.

المصدر: RT