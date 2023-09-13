مصدر يكشف عن تكتيكات جديدة تنفذها القوات الروسية لتصفية المرتزقة وتدمير المعدات الغربية في أوكرانيا

أكد مقاتل في القوات الروسية أنهم يقومون بتدمير المعدات الغربية والقضاء على المرتزقة على محور مدينة أفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية من خلال اتباع تكتيكات جديدة في القتال.

وقال إنه في المحاولات المستمرة للقوات الأوكرانية للهجوم المضاد، يُسمح للجيش الأوكراني عمدا بالاقتراب، وهذا يسمح لنا بتدمير عدد كبير من قوات العدو.

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وأضاف: "بالأمس، على محور أفدييفكا، دمرنا مدفعين هاوتزر من طراز M777، وهو ما لم نفعله من قبل، لكننا نفعل ذلك الآن. نتركهم يقتربون منا، وكلما زاد عددهم، نقضي عليهم بشكل جماعي".

وأكد أنه على محور أفدييفكا معظم الذين يقاتلون هم من المرتزقة باستخدام معدات "الناتو".

وأضاف: "أغلبهم مجموعات تخريبية مزودون بمعدات "الناتو"، ومعظمهم لم يتم تعبئتهم، ولكنهم مرتزقة من البولنديين واللاتفيين والجورجيين. يحاولون كسب الأموال، ولكنهم لا ينجحون في ذلك".

المصدر: نوفوستي